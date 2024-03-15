Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen 'Hilye-i Saadet' sergisi yarın açılıyor - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen 'Hilye-i Saadet' sergisi yarın açılıyor

Üsküdar Belediyesi, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen 'Hilye-i Saadet' sergisini yarın sanatseverlerle buluşturacak. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri sergilenecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ı kültür ve sanat açısından da zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, projenin Üsküdar ruhunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

15.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi, yarın sanatseverle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ı sadece fiziki olarak değil kültür ve sanat açısından da mamur hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üsküdar'ın sanatsal ve akademik birikimi, sınırlarımız dahilindeki sanat atölyeleri, merkezler, geleneğe önem veren sivil kurumlar, bizim en büyük talihimiz. Her gayretimiz onların desteği, heyecanı ve katılımıyla somut hale geliyor. Asırlardır devam eden silsileler var burada. Gençlerin büyük ilgisi, ısrarı bizi bu anlamda hep daha güzel işlere motive ediyor. Tarihimiz, kültürümüz, inancımız kimimiz için hayat tarzının bir parçası, kimimiz için bilimsel bir merak olabilir. Öyle ya da böyle Üsküdar'da samimiyetle gösterilen bir sevgi, kuşatıcı bir ilgi var. Bizi güçlü kılan, özel kılan işte bu ruh. Bu Üsküdar ruhunun verdiği güçle biz böylesi muhteşem projeleri hemşerilerimizle buluşturabiliyoruz. Peygamber sevgimizin tecelli ettiği Hilye-i Saadet sergisi, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi mensuplarının emekleri ile ortaya çıkmış işte böylesi bir proje oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen 'Hilye-i Saadet' sergisi yarın açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen 'Hilye-i Saadet' sergisi yarın açılıyor - Son Dakika
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