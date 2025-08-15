Üsküdar\'da Ağaç Devrildi, Trafik Kesildi

ÜSKÜDAR'DA yol kenarında bulunan ağaç kuvvetli rüzgarın da etkisiyle seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç yakında bulunan aydınlatma direğinde de hasar oluşmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken cadde ağacın parçalarının kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Harem istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden koparak caddede ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Ağaç caddede bulunan aydınlatme direğinin yan yatmasına neden oldu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik şirketine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan kaldırdı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise yan yatan elektrik direğini kontrollü şekilde yola indirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Temizlik ve onarım çalışmalarının ardından trafik normale döndü.