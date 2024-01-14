 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üsküdar'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

Üsküdar'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Gül hayatını kaybetti. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

14.01.2024 - 14:14,
Abone Ol

ÜSKÜDAR'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, hayatını kaybetti. Alkollü sürücü C.K., gözaltına alındı.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan C.K. idaresindeki 34 ECJ 642 plakalı cip, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü C.K., motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden Gül'ün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsü C.K., yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otoyol trafiği, Mustafa Gül'ün cenazesinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Üsküdar\'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Mustafa Gül, Üsküdar, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:58:17. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement