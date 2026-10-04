Üsküdar'da araca saldıran sürücü 180 bin lira ceza aldı, ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
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Üsküdar'da araca saldıran sürücü 180 bin lira ceza aldı, ehliyetine 60 gün el konuldu

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Üsküdar\'da araca saldıran sürücü 180 bin lira ceza aldı, ehliyetine 60 gün el konuldu
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Üsküdar Altunizade'de 2 Ekim'de seyir halindeki bir araca yumruklarla saldıran sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin lira trafik cezası verilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi; şüpheli adli makamlara sevk edilecek.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki başka bir aracın yanına yaklaşarak sürücüsüne saldırdığı ve araca yumruklarla zarar verdiği belirlenen İ.B. (39), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 180 bin lira ceza yazılırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, kullandığı araç ise 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana gelen 'Mala Zarar Verme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' olayıyla ilgili çalışma başlattı. İncelemede, N.A. (40) yönetimindeki araç seyir halindeyken başka bir aracın yanına yaklaştığı, ardından araçtan inen sürücünün N.A.'nın aracına yumruklarla saldırdığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.B. olduğu tespit edildi. İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. İ.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan İ.B.'nin kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
AltunizadeOtomobil3. SayfaÜsküdarGüncelTrafikPolisSuçSon Dakika

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