Üsküdar'da başkan vekilliği seçiminde ilk turda itiraz, ikinci tura geçildi
Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için yaptığı gizli oylamanın ilk turunda CHP'li Çetinkaya 19, AK Parti'li Gültekin 21 oy aldı; itirazlar üzerine oylar geçersiz sayıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur oylamaya geçildi.
Üsküdar Belediye Meclisinde belediye başkan vekili seçmek üzere yapılan oylamada birinci tur tamamlandı.
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Aral, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.
Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
Daha sonra adaylar için gizli oylamaya geçildi.
Birinci turda kullanılan 42 oyda, Çetinkaya 19, Gültekin 21 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.
Tarafların oylamaya itiraz etmesi üzerine Meclis Birinci Başkanvekili Aral oyların geçersiz olduğunu belirtti.
Bunun üzerine yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı.
Söz konusu tarihte, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.
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