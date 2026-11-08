Üsküdar'da baygınlık geçiren İETT şoförü, park halindeki araçlara çarparak yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da baygınlık geçiren İETT şoförü, park halindeki araçlara çarparak yaralandı

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Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde İETT otobüsü şoförünün baygınlık geçirmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis caddede önlem aldı.

Üsküdar'da seyir halindeyken şoförünün bayıldığı İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı.

Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde İETT otobüsünün şoförü baygınlık geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün park halindeki bazı araçlara çarpmasının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede önlem aldı.

Kaynak: AA
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