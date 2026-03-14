Üsküdar'da çatı yangını: Ekipler hızla müdahale etti

14.03.2026 05:39
Üsküdar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Üsküdar'da site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak'ta site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Çatından yükselen dumanları fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere 3 farklı noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Advertisement
