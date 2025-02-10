Üsküdar\'da Çöp Kamyonu Dereye Devrildi

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ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu, yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan aşağı inen çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çöp kamyonu sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında sokak trafiğe kapatıldı. Ekipler çöp kamyonunu dereden çıkarmak için çalışma başlattı.