Üsküdar'da Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Uluslararası Buluşma

12.03.2026 17:26  Güncelleme: 19:15
Üsküdar Belediyesi ile Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu’nda gerçekleştirilen program; iş dünyası, diplomasi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Üsküdar Belediyesi ile Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde 8 Mart dolayısıyla düzenlenen ve kadınların liderlik rollerindeki stratejik önemine dikkat çekilen uluslararası buluşmada; karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyeti küresel ve yerel perspektiflerle ele alındı.

Program, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Almanya İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger'in açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Bige Yücel "keynote" konuşmasını gerçekleştirdi. Etkinliğin ana bölümünde ise moderatörlüğünü Av. Dr. Çiğdem Çımrın'ın üstlendiği panel düzenlendi. Panelde Dedetaş, Heike Fölster ve Elvan Tuğsuz Güven konuşmacı olarak yer aldı.

Dedetaş, kadınların iş dünyasındaki konumunun ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın meselesi dünya ekonomisinden bağımsız değildir"

"Kadının iş dünyasındaki yerini ekonomiden farklı düşünemeyiz. Ne zaman ekonomiler krize girse kadınların birden 'kutsal görevleri' hatırlanıyor; 'Sen annesin, evine dön' deniyor. Ama ne zaman bir bolluk olsa bu kez 'Haydi gel, sana ihtiyacımız var' deniyor. Bu nedenle kadın meselesi dünya ekonomisinden bağımsız değildir."

8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda değerlendirme ve mücadeleyi hatırlama günü olduğunu vurgulayan Dedetaş, kadınların toplumda var olabilmesi için bakım yükünün yalnızca kadınların omuzlarında bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Yerel yönetimlerin bu konuda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Dedetaş, kadınların iş ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer alabilmesi için destekleyici politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

"Gerektiğinde pozitif ayrımcılığı desteklemek yöneticilerin sorumluluğudur"

Üsküdar Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana yönetimde kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını belirten Dedetaş, "Liyakatli yönetim anlayışıyla üst düzey yöneticilerimiz arasında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya özen gösteriyoruz. Değerlendirmelerde eşitliği gözetmek ve gerektiğinde pozitif ayrımcılığı desteklemek yöneticilerin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Şu anda üzerimize düşen görev, geçmişte kazanılan hakları korumaktır"

Başkonsolos Dr. Grienberger ise kadın haklarının korunmasının önemine işaret etti. Grienberger, bugün gelinen noktada kazanılmış hakların korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Şu anda üzerimize düşen görev, geçmişte kazanılan hakları korumaktır. Deneyimler, çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumlarımızı güçlendirdiğini; yenilikçiliği, dayanıklılığı ve sosyal uyumu teşvik ettiğini göstermiştir" diye konuştu.

İngilizce moderasyon ve Türkçe-İngilizce simultane çeviri desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, ramazan temalı ikramların sunulduğu resepsiyon ile sona erdi.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programın, yerel yönetimler, diplomatik temsilcilikler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolüne dikkat çekmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

