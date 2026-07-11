Üsküdar'da Forklift Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da Forklift Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Üsküdar\'da Forklift Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
11.07.2026 10:29
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Üsküdar'da yokuş aşağı giden forklift direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu evin boşluğuna düştü.

ÜSKÜDAR'da yokuş aşağı seyir halinde olan forklift sürücüsü Fahri İskilipli (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı araçla birliklte bir evin boşluğuna düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08: 00 sırasında Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre suni çimen taşıyan forklift sokaktan aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde forklift sürücüsü Fahri İskilipli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden forklift sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Fahri İskilipli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. Üst yoldan geçerken forklifti gördüm. Buraya indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor dedi. Geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

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