Üsküdar\'da Gecekondu Yangını Söndürüldü

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Üsküdar'da, tarihi Fethipaşa Korusu yakınındaki gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İcadiye Mahallesi'nde, koru yakınındaki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın yoğun dumana neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Gecekondu yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.