Kadınlar için Farkındalık Programı

13.03.2026 17:05  Güncelleme: 18:40
(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi'nin "İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi: Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" programı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, kadınların sağlık, psikoloji ve toplumsal yaşamda dile getirilmeyen sorunlarını ele alındı.

Üsküdar Belediyesi ile Medicana Çamlıca Hastanesi iş birliğiyle, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi: Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" programı Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadınların çoğu zaman dile getirmekten çekindiği sağlık, psikoloji ve toplumsal konuların ele alındığı söyleşide farkındalık oluşturulması hedeflendi. Programın moderatörlüğünü İnci Ertuğrul üstlenirken, alanında uzman isimler ve farklı alanlardan konuklar kadınların yaşamında çoğu zaman görünmeyen veya konuşulmayan konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Başkan Sinem Dedetaş'ın selamlarını ilettti.  Çelik, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığına dikkat çekmek ve toplumsal hayattaki güçlerini görünür kılmak amacıyla düzenlenen programın önemine değindi. Çalik ayrıca alanlarında önemli bir birikime sahip konukların paylaştığı görüş ve deneyimlerin; kadın sağlığı, psikolojik dayanıklılık, sporun yaşamımıza kattığı güç ve toplumsal dayanışma açısından son derece değerli olduğunu ifade etti. Üsküdar Belediyesi ile Medicana Çamlıca Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda emeği geçen herkese teşekkür eden Çelik, kadınların hayatın her alanında güçlenmesini, dayanışma ve ortak akılla daha görünür hale gelmesini son derece kıymetli bulduklarını belirtti.

Kadın sağlığı ve psikolojik dayanıklılık ele alındı

Söyleşide Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahar Temur, "İsmini Vermek İstemeyen Kalp" başlıklı sunumunda kadınlarda kalp sağlığını etkileyen faktörlere değindi. Temur, kırık kalp sendromu, stres kaynaklı kalp hastalıkları ve tükenmişlik sendromunun kalp üzerindeki etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Vural ise "İsmini Vermek İstemeyen Cinsellik" başlıklı konuşmasında vajinismus, libido kaybı, menopoz ve cinsel kimlik gibi toplumda çoğu zaman konuşulmaktan çekinilen konuların aslında tedavi edilebilir sağlık sorunları olduğuna dikkat çekti.

Klinik Psikolog Cansu Kaya da "İsmini Vermek İstemeyen Tükenmişlik" başlıklı sunumunda kadınların iş ve sosyal yaşamda görünmeyen emeği, sürekli eksik hissetme duygusu ve kendini geri plana atmanın psikolojik etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların yaşam deneyimleri farklı başlıklarda ele alındı

Uzman Klinik Psikolog ve yazar Fundem Ece, "Anne Olmak, Yetersizlik ve Suçluluk Hissi" başlıklı konuşmasında iyi anne olma baskısı, çalışan annelerin yaşadığı suçluluk duygusu ve çocukluk deneyimlerinin annelik üzerindeki etkilerini ele aldı.

THY Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melis Yılmaz ise "İsmini Vermek İstemeyen Güç" başlığıyla spor dünyasında kadın olmanın zorluklarını, güçlü görünme baskısını ve sporun kadınların hayatındaki dönüştürücü etkisini katılımcılarla paylaştı.

Üsküdar Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın da "İsmini Vermek İstemeyen Mahalle" başlıklı konuşmasında mahallelerde en sık gizlenen kadın sorunlarına, ev içi fiziksel ve psikolojik şiddete ve kadınların destek mekanizmalarına ulaşma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

