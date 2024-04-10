Üsküdar'da kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mİmar Sinan Mahallesi Kassam Çeşme Sokak'taki kafede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, kafede maddi hasar oluştu.
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Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çıkarılmasıyla birlikte kayıp kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü ve şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangın, bir kafede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde yapılan çalışmalar sonucunda, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin Erkan Özçelik'e ait olduğu teşhis edildi. Özçelik'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil de dalgıçlar tarafından çıkarıldı.
Arkeolojik çalışmalar, Güney Amerika'daki antik toplumların, tilkileri kendileriyle birlikte gömdüklerini ortaya koydu. Bilim insanları, Arjantin'deki Patagonya'da bir insan mezarına tilkinin de gömüldüğünü bulduklarında, bunu şaşkınlıkla karşıladı. DNA analizleri, tilkinin prehistorik avcı toplayıcı atalarımızla birlikte yemek yediğini, yaşam alanlarının bir parçası olduğunu gösterdi. Bu bulgu, tilkilerin onlar için değerli bir eşlikçi ya da evcil hayvan olabileceğini düşündürmektedir.
Arkeolojik çalışmalar, Güney Amerika'daki antik toplumların, tilkileri kendileriyle birlikte gömdüklerini ortaya koydu. Bilim insanları, Arjantin'deki Patagonya'da bir insan mezarına tilkinin de gömüldüğünü bulduklarında, bunu şaşkınlıkla karşıladı. DNA analizleri, tilkinin prehistorik avcı toplayıcı atalarımızla birlikte yemek yediğini, yaşam alanlarının bir parçası olduğunu gösterdi. Bu bulgu, tilkilerin onlar için değerli bir eşlikçi ya da evcil hayvan olabileceğini düşündürmektedir.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.
Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Hakkari-Van yolu ve Hakkari-Şırnak yolunun belirli aralıklarında geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor. Heyelan ve sel sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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