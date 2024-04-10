Üsküdar'da kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evcilleştirilmemiş Tilki Türü, İnsan Mezarlarında Bulundu

Arkeolojik çalışmalar, Güney Amerika'daki antik toplumların, tilkileri kendileriyle birlikte gömdüklerini ortaya koydu. Bilim insanları, Arjantin'deki Patagonya'da bir insan mezarına tilkinin de gömüldüğünü bulduklarında, bunu şaşkınlıkla karşıladı. DNA analizleri, tilkinin prehistorik avcı toplayıcı atalarımızla birlikte yemek yediğini, yaşam alanlarının bir parçası olduğunu gösterdi. Bu bulgu, tilkilerin onlar için değerli bir eşlikçi ya da evcil hayvan olabileceğini düşündürmektedir.