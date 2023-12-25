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Üsküdar'da kaza: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da kaza: Bir kişi yaralandı

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette giden başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Üsküdar\'da kaza: Bir kişi yaralandı
25.12.2023 - 22:39,
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ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı istikamette giden otomobile çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, TEM otoyolu Çamlıca bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Aslan Odabaşı'nın kullandığı 34 FLE 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı yöndeki Şahin İnce'nin kullandığı 34 LP 4580 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Odabaşı, takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Odabaşı'na sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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Acıbadem Mahallesi, Çamlıca, İstanbul, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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