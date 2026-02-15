Üsküdar'da Metruk Binada Yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ikinci kata sıçrayarak, binanın tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin dört yerden müdahale ettiği yangında alevler yakın çevreden de görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.