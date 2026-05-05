Üsküdar'da "Noel Babalı Provokasyona" Kovuşturmaya Yer Yok Kararı

05.05.2026 12:08  Güncelleme: 13:23
(İSTANBUL) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Yılbaşı Pazarı'nda provokasyon amaçlı olarak Noel Baba kıyafeti giyilerek broşür dağıtılması"na ilişkin olarak, Üsküdar Belediyesi tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında, suç unsurlarının tespit edilemediğini belirterek, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Mimar Sinan Meydanı'nda kurulan kadın el emeği ürünlerinden oluşan Yılbaşı Pazarı ve ilçenin bazı bölgelerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Noel Baba kıyafeti giyilerek broşür dağıtımı yapılmıştı. Bazı X hesaplarından yapılan paylaşımda, "Üsküdar Belediyesi Noel Baba kılığına girerek insanları Noel pazarına davet etmek için broşür dağıtıyor. Bilinsin ki burası İslam ülkesidir." şeklinde paylaşımlar yapılmıştı.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Birtakım sosyal medya hesaplarının Üsküdar'da Noel Baba kıyafeti giyen bir şahsın belediyemiz adına Yılbaşı Kadın Emeği Pazarımızın broşürlerini dağıttığına dair paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Söz konusu kişinin belediyemizle hiçbir şekilde ilişkisi yoktur. Belediyemiz, Kadın Emeği Pazarımızın duyurusu için herhangi bir broşür basımı gerçekleştirmemiştir ve tamamen kurmaca olan bu eylemin provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, önceki ay suç unsurlarının tespit edilemediğini belirterek, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı.

Belediye 2 Ocak 2026 tarihinde şu gerekçelerle suç duyurusunda bulunulmuştu:

"Belediye tarafından gerçeğe aykırı bir faaliyet yürütüldüğüne dair paylaşımda bulunduğu, paylaşımda, Üsküdar Belediyesi tarafından Noel Baba kılığına giren kişiye broşür dağıttırıldığı iddia edildiği, oysa söz konusu kişiyle Üsküdar Belediyesi arasında hiçbir bağ bulunmadığı, gerçeğe aykırı bilgi, aleni paylaşım ve kamu barışını bozmaya elverişlilik durumları somut olayda gerçeklemiş olduğu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiği, Üsküdar Belediyesi tarafından broşürlerin basımı yaptırılmadığı gibi bu konuda bir görevlendirme de yaptırılmadığı, buna rağmen belediyenin yaptırdığı algısı oluşturulduğu ve paylaşım 11 bin görüntüleme aldığı, şüpheli, paylaşımında özellikle 'Burası İslam ülkesidir' ifadesinin kullanarak, Noel kavramına inanç duyanları dışlayarak, din ve vicdan hürriyetini hedef alarak, farklı inançlara mensup kişileri ve Üsküdar Belediyesi'ni hedef haline getirdiği, toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye elverişli söylem geliştirdiği, söz konusu paylaşımın binlerce kişi tarafından görüntülendiği, Üsküdar Belediyesi'nin kurumsal itibarının zedelendiği, iftira suçu işlenerek kamu barışı açısından tehlike oluşturulduğu, şüphelinin ifadeleri, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyecek nitelikte, açıkça provokasyon ve dezenformasyon içerdiği, aynı zamanda 'çiftlik haline gelen belediye' ve 'saçmalık' ifadeleri küçük düşürücü nitelikte olup hakaret suçunu oluşturduğu..."

Kaynak: ANKA

