Üsküdar'da Otomobil Bariyerlere Çarptı

Üsküdar'da bariyerlere çarparak savrulan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.İ.K. idaresindeki 34 KOV 274 plakalı otomobil, Libadiye Kavşağı bağlantı yolu Bulgurlu sapağında yol ayrımındaki bariyerlere çarptıktan sonra savruldu.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.
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