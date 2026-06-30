Üsküdar'da Servis Aracında Yangın

Üsküdar'da seyir halindeki servis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ünalan Mahallesi Akçay Sokağı'nda seyreden 34 LAA 049 plakalı servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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