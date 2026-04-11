Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

11.04.2026 11:53
İstanbul Üsküdar'daki silahlı saldırıya karışan 3 şüpheli tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Üsküdar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak'ta bir iş yerinin 28 Mart'ta kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Müşteki A.F.D, polis ekiplerine verdiği beyanda, iş yerine misafir olarak gittiğini, orada bulunduğu esnada plakasını göremediği motosikletli 2 kişinin ateş ederek kaçtığını, olaydan önce trafikte tartıştığı çekicinin şoföründen şüphelendiğini söyledi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheliler A.Y, M.C.E. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve zanlılardan birinin kullandığı çekicide yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 13 fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Advertisement
