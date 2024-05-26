Üsküdar'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar\'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar'da bir kahvehanede meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı ve Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

26.05.2024 13:09
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Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta, bir kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından 23 Mayıs'ta meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Aralarında olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y'nin de bulunduğu 12 zanlının Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden biri, polis ekipleri eşliğinde Çevik Kuvvet otobüslerine bindirildiği sırada "Bize pusu kurdular." ifadelerini kullandı.

Olay

Çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, 23 Mayıs'ta aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Anadolu Adalet Sarayı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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