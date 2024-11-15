Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Sürücüsüz Metro Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Sürücüsüz Metro Paniğe Yol Açtı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı\'nda Sürücüsüz Metro Paniğe Yol Açtı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda sürücüsüz metro, 5 durak pas geçerek yolcuları paniğe sevk etti. Yolcular, 'Acil Durum Butonu'na basarak treni durdurdu ve Altınşehir Durağı'na kadar yürüdü.

15.11.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, (DH)-ÜSKÜDAR- Samandıra Metro Hattı'ndaki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti. Paniğe kapılan yolcular 'Acil Durum Butonu'na basarak metroyu durdurdu. Altınşehir Durağı yakınında duran metrodan inen yolcular raylarda yürüdü. Yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sabah saatlerinde Üsküdar-Samandıra metrosunda meydana gelen olayda, iddiaya göre Bulgurlu durağında yolcuları indiren sürücüsüz metro, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti. Paniğe kapılan yolcuların 'Acil Durum Butonu'na basmasının ardından metro bir süre daha seyrine devam ettikten sonra Altınşehir durağı yakınında durdu. Bazı yolcular metrodan inerek yaya olarak hat üzerinden durağa yürüdü. O anlar vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Sürücüsüz Metro Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

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