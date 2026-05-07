Üsküp'te Demografik Dirençlilik Konferansı
07.05.2026 18:54
Kuzey Makedonya'da düzenlenen konferansta aile odaklı politikalar ve demografik sorunlar ele alındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Değişime Öncülük Etmek: Demografik Dirençliliğe Giden İnsan Odaklı Yollar" konulu Bölgesel Bakanlar Konferansı farklı panellerle devam ediyor.

Kuzey Makedonya Başbakanlığının himayesinde, Kuzey Makedonya Sosyal Politikalar, Demografi ve Gençlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğiyle düzenlenen konferansta, "İnsanları Güçlendirmek: İnsan Sermayesi, Aile Dostu Politikalar, Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma" konulu panel gerçekleşti.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, panelde yaptığı konuşmada, aile odaklı politikaları güçlendirmek ve genişletmek amacıyla 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

Madak, "Uzun vadeli ve kapsamlı politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 2025-2035 dönemi Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin Aile Dostu Politikalarına değinen Madak, potansiyel riskleri proaktif bir şekilde ele almayı ve aile rehberliği sistemi aracılığıyla önleyici hizmetler sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Madak, Türkiye'de evliliğe hazırlanan 18-29 yaş arası gençlere mali destek sağlandığını, doğum izninin ise 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını söyledi.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Duska Jurisic de Batı Balkanlar'da birçok farklılık bulunduğunu belirterek, "Ortak bir görüş var, o da demografik sorunlarla ilgilendiğimizdir." dedi.

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze de ülkesindeki demografik eğilimleri sadece bir meydan okuma olarak değil, daha sağlıklı, daha kapsayıcı ve daha dirençli bir toplum inşa etmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Birinci Bakan Yardımcısı Kamçıbek Dosmatov ise ülkesinin demografik geçiş aşamasında olduğunu belirtti.

Yarın sona erecek konferansta, başta bölge ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla paneller düzenleniyor.

Kaynak: AA

