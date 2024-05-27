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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları" Sempozyumu düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan açıklamada, "Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları" Sempozyumu'nun üçüncüsünün TİKA, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Balkan Çalışmaları Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Osmanlı tarihi, Balkan coğrafyası ve "Ben Anlatıları" çalışma alanlarında, farklı ülkelerden 52 uzman araştırmacı, akademisyen ve tarihçinin katılımıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, farklı başlıklarda 14 oturumda 45 akademik tebliğ sunulduğu belirtildi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Ortak tarih ve kültüre sahip olduğumuz Balkan coğrafyasının genelinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da ecdat yadigarı eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için restorasyon ve renovasyon faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sadece ecdadımızın bıraktığı yapıları değil, onların oluşturduğu ve geliştirdiği çok değerli ilim, fen ve edebiyat çalışmalarını da korumaya, paylaşmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz." dedi.

Sempozyum oturumlarında "Ben Anlatıları", "Özyaşamsal Öyküler" ve "Birinci Ağızdan Anlatılar" kavramları ile karşılanan günlük, hatırat, otobiyografi, özel mektup türünden eserlerin oluşturduğu kaynakların incelendiği belirtilen açıklamada, arşivlerde bulunmayan Osmanlı tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına ilişkin akademik incelemeler ve tespitler yapıldığı kaydedildi.