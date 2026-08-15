USS Abraham Lincoln Değişecek - Son Dakika
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USS Abraham Lincoln Değişecek

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Trump, USS Abraham Lincoln gemisinin şartlarının kötü olduğunu kabul etmeden değiştirileceğini duyurdu.

USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın zorlu yaşam koşullarına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, geminin yakın zamanda çok benzer bir gemiyle değiştirileceğini ifade etti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre Trump, Washington'dan bir etkinlik için ayrıldığı esnada basın mensuplarına USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle ilgili konuştu.

Gemideki mürettebatın zorlu yaşam koşullarına ilişkin basına yansıyan haberlerin sorulması ve mürettebatın ailelerinin endişeli olduğu aktarılması üzerine Trump, "Hayır, endişeli değiller." ifadesini kullandı.

Trump, geminin görevlendirmesinin çok uzun sürüp sürmediği sorulduğunda ise bu durumu reddederek yeterince uzun olmadığını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca ABD Donanması'nın gemiyi yakın bir zamanda çok benzer bir gemiyle değiştireceğini aktardı.

Öte yandan ismini açıklamak istemeyen ABD'li bir yetkili de NYT'ye yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln gemisinin yerini alması için George Washington uçak gemisinin gönderildiğini öne sürdü.

ABD basınında, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında görev sürelerinin defalarca uzatılması ve aylardır denizde bulunmaları nedeniyle ABD askerleri üzerindeki baskının arttığına dair haberler yansımıştı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi

ABD basınındaki haberlerde, gemideki en az iki denizcinin denize atlama girişiminin engellendiği, denize düşen bir başka denizcinin ise kurtarıldığı öne sürülmüştü.

Uzatılan görev süresi boyunca mürettebatın temel malzeme eksikliği, hijyen sorunları, posta dağıtımında aksamalar ve ciddi gıda kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.

Savunma Bakanı Hegseth ise iddiaları reddederek, uçak gemisindeki koşullara ilişkin aktarılanların "tamamen çarpıtıldığını" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel USS Abraham Lincoln Değişecek - Son Dakika

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