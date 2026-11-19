USS George Washington'ın Orta Doğu'dan ayrılıp 7. Filo alanına katıldığı öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Pasifik Filosu sözcüsü, Orta Doğu'da 3 aydır görev yapan USS George Washington'ın bölgeden ayrılıp 7. Filo sorumluluk alanına katıldığını öne sürdü. NYT, USS Theodore Roosevelt'in birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşacağını iddia etmişti.
ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan USS George Washington uçak gemisinin bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.
ABD Deniz Enstitüsüne (USNI)??????? konuşan ismi açıklanmayan ABD Pasifik Filosu sözcüsü, USS George Washington uçak gemisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü, Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan uçak gemisinin bölgeden ayrılarak ABD 7. Filosunun sorumluluk alanına katıldığını ileri sürdü.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edilmişti.
Kaynak: AA
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