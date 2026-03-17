USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor

17.03.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Girit'teki Suda Deniz Üssü'ne gidecek ve inceleme yapacak.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin önümüzdeki hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürdü.

Habere göre geminin üste ikmal ihtiyaçlarını karşılaması ve iç bölümünde çıkan yangına ilişkin inceleme yapılması planlanıyor.

USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, şubat sonunda da Suda Deniz Üssü'ne uğramış; ikmal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Akdeniz üzerinden Kızıldeniz'e geçmişti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Atina, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Hizbullah’ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü Hizbullah'ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
İran, BAE’deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah’ı vurdu İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu
Trump’tan Macron’a not verdi: 10 üzerinden 8 Trump'tan Macron'a not verdi: 10 üzerinden 8

19:01
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürprizler
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürprizler
18:44
Trump: İran’da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 19:12:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.