USS Gerald R. Ford Girit'te

24.02.2026 13:13
ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Girit'teki Suda Deniz Üssü'ne geldi. Gelen bilgiler, bölgedeki askeri gerginliğin arttığını gösteriyor.

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinin Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'nde olduğu belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr"nin haberinde, "Bölgeye, İran yakınlarına ikinci uçak gemisinin de ulaşması, ABD'nin Tahran karşısında nasıl hareket edeceğine karar verme zamanının yaklaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Barış Konseyi'nin de üyesi olan Uluslararası Barış için Helenik Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"ABD'ye ait F-35, A-10 savaş uçaklarının, havada yakıt ikmal ve ulaştırma araçlarının yoğun varlığı ve "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin yakında bulunuşu, Suda'nın İran ve genel olarak bölge halkları etrafında daralan savaş çemberinin önemli bir halkası haline gelmesi ve genel bir askeri çatışma olasılığının yaklaşmasını teyit eder niteliktedir."

Bu durumun Yunanistan için tehlikeli olabileceği belirtilen açıklamada, "Halkların, savaş planlarının artmasından kazanacakları hiçbir şey yok." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ford, Son Dakika

