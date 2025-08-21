USS New Orleans'ta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

USS New Orleans'ta Yangın

21.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okinawa'daki USS New Orleans amfibi gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü.

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta dün çıkan yangın 12 saatte söndürüldü.

ABD Donanmasının açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta dün yerel saatle 16.00'da çıkan yangın, bu sabah yerel saatle 04.00'te söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) güçleri de destek verdi.

Olay esnasında iki ABD donanma personeli hafif yaralandı ve gemide tedavi edildi.

Devlet televizyonu NHK'nin yayımladığı görüntülerde geminin pruvasından uzun süre siyah duman yükseldiği görüldü.

Okinawa Valisi Tamaki Denny, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, söndürülmemesi halinde yangının "ada sakinlerine yönelik büyük bir felakete" yol açabileceğini belirtti.

Kyodo ajansı haberinde ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ABD Donanmasının internet sitesine göre, USS New Orleans gemisi, güvertesinde aynı anda iki Osprey nakliye uçağını kalkış ve iniş için taşıyabiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, New Orleans, Denizcilik, Güvenlik, Japonya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel USS New Orleans'ta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Sonay Dikkaya’dan eski eşi Ufuk Yıldırım’a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi Sonay Dikkaya'dan eski eşi Ufuk Yıldırım'a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: USS New Orleans'ta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.