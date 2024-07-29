Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında boks antrenmanı yaptı - Son Dakika
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Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında boks antrenmanı yaptı

Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, dinlenme aktiviteleri kapsamında Bosna Hersek'e giderken Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti. Sporcular, mağara içinde gölge boksu antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenörler, mağaranın havasının sporculara iyi geldiğini ve performanslarını artırdığını belirtti.

29.07.2024 15:55
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Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında boks antrenmanı yaptı.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan 13 kadın ve 16 erkek sporcu, dinlenme aktiviteleri kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

Yer Altı Tuz Şehri'ndeki galerileri gezen sporcular, mağara içinde gölge boksu antrenmanı da gerçekleştirdi.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, dinlenme aktivitelerini Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek değerlendirdiklerini söyledi.

Önceki yıllarda olimpik boks milli takımının mağara içinde antrenman yaptığını hatırlatan Oral, "Biz de onlardan etkilenerek sporcularımızı buraya getirdik. Hem buranın güzelliklerini görsünler hem de gölge boksu şeklinde bir antrenman yapsınlar dedik. Çankırı'da görülmesi gereken bir yermiş. Çok güzel bir aktivite oldu, çocuklar da çok beğendi. Mağaranın havasının ciğerlere iyi geldiğini öğrendik, burada da antrenmanımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da sporcularının ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kendi sporcularıyla birlikte zaman zaman mağara içinde antrenman yaptıklarını anlatan Çınar, "Daha önce defalarca burada antrenman programları uyguladık, akciğer oksijen kapasitesini artırdığını gördük. Olimpik sporcularımız da burada antrenman yapmışlardı ve sporcularımızın performansının arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştı. Bu tuz şehrimiz görülmeye değer. Bütün sporseverleri spor turizmine açılması için buraya bekliyoruz. Buradaki atmosfer çok farklı. Şampiyona öncesi sporcularımız büyük moral depoladılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında boks antrenmanı yaptı - Son Dakika

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