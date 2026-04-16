Usta İsimlerin "Dostluk ve Barış Sergisi", Beylikdüzü'nde Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in yarım asrı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış Sergisi", Beylikdüzü'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatın evrensel ve birleştirici gücüne vurgu yaparak, farklı kuşak ve kültürleri aynı çatı altında buluşturan sergi, 15 Mayıs'a kadar Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde önemli bir serginin açılışına ev sahipliği yaptı. Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in 50 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış Sergisi", Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İki sanatçının özgün eserlerini bir araya getiren sergide önemli eserleri bulunan çağdaş Türk resminin en özgün yorumcularından Devrim Erbil, kentleri adeta bir ritim ve doku örgüsü gibi ele aldığı kendine özgü üslubuyla soyut bir görsel hafızaya dönüştürüyor. İsmet Yedikardeş ise renk ve biçim arasındaki dengeli ilişkileri, doğa ve insan temasını şiirsel bir anlatımla ele alan resimleriyle Türk resim sanatında kendine özgü bir ifade dili kuran sanatçılar arasında yer alıyor.

Sanatın farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren ortak diline dikkati çeken sergi aynı zamanda dostluk, diyalog ve barışın önemini sanat aracılığıyla hatırlatmayı amaçlıyor.

50 seneyi aşan dostluğun yansıması

Erbil'in rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını ve Dostluk ve Barış Sergisi'nin Erbil'le 50 seneyi aşan dostluklarının bir yansıması olduğunu belirten Yedikardeş, "Devrim Erbil'le uzun yıllara dayanan dostluğumuzun böylesi bir sergiyle taçlanmasından dolayı çok mutluyum. Ne yazık ki kendisi bugün aramızda yok. Fakat onun İstanbul'u resmeden harika resimleri burada yer alıyor" diye konuştu.

Sergide yer alan eserlerinde mağara resimleri ile çağdaş resmi sentezlediğini dile getiren Yedikardeş, "İnsanlar binlerce yıl önce henüz hiçbir teknoloji yokken mağara duvarlarına resimler çiziyorlarmış. Bugün artık nasıl teknoloji gelişiyorsa sanat da aynı oranda gelişmektedir. Ben de eserlerimde insanlara, bunun gelişim döneminden bugüne kadar olan dönemi anlatmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında kendisinin de Mardinli olduğunu ve sergide Mardin'e ilişkin eserlerin de yer aldığını belirten Yedikardeş, "Mardin hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok önemli merkezleri arasında yer alıyor. Burası, farklı din, dil ve medeniyetlerin buluştuğu bir merkez ve bize barışın bir temsilini sunuyor. Benim Mardin'e dair ilk sergim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Mardin: Medeniyetler Kapısı' ismiyle açılmıştı. O zamanlar Mardin bugünkü gibi tanınmıyordu. Bugün ise Mardin artık fazlasıyla biliniyor. Geçmişte hayalini kurduğumuz Mardin rüyası bugün gerçek oldu. Memleketimizin her bir tarafı tarihtir, bunu iyi bilelim" dedi.

"Türkiye zengin kültürel değerlere sahip"

Sanatın, bu topraklar için ekmek ve su kadar değerli olduğunu aktaran Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der ise Türkiye'nin zengin kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklar hem yer üstü hem yer altı açısından çok kıymetli bir anlama sahip. Bu değerlerin başında ise sanatçılarımız geliyor. Türk resim sanatının iki önemli temsilcisi olan Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in yılları aşan dostluklarının Beylikdüzü'nde bir araya gelmesinden dolayı son derece mutluyuz. İki usta sanatçımızın dostlukları, bizlere sanatın ve onların kıymetli eserlerinin kalıcılığını bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

Sanatseverler, sanatın evrensel ve birleştirici gücüne dikkati çeken bu özel sergiyi, 15 Mayıs 2026 tarihine kadar Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda ziyaret edebilecek.