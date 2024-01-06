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Usta Oyuncu Ayla Algan İçin Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Usta Oyuncu Ayla Algan İçin Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören Düzenlendi

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayla Algan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende dostları ve sevenleri usta sanatçıyla ilgili anılarını paylaştı. Törende konuşan oyuncular, Ayla Algan'ın sanatçılığını ve insanlığını övdü. Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan ise annesinin evinin tiyatro olduğunu ve onun yolundan gitmeye çalışacaklarını belirtti.

Usta Oyuncu Ayla Algan İçin Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde Tören Düzenlendi
06.01.2024 - 16:01,
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HAYATINI kaybeden usta Oyuncu Ayla Algan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende dostları usta sanatçıyla ilgili anılarını paylaştı.

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Ayla Algan geçtiğimiz perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan, Oyuncu Erol Babaoğlu, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Aliye Uzunatağan, Ayşenur Özturanlı, Nedim Saban, Besteci Garo Mafyan ile aile yakınları ve tüm sevenleri katıldı. Törende Algan için anı defteri de tutulurken, Sevi Algan, oyuncu Halit Ergenç ile Aliye Uzunatağan da Ayla Algan'la olan anılarını paylaştı.

"NE MUTLU ONUNLA ÇALIŞMIŞ OLANLARA"

Törende konuşan Oyuncu Halit Ergenç, "Hepimizin başı sağ olsun. Ayla abla, benim için zor bir konuşma. Çünkü herkes için zordur biliyorum ama Ayla ablayla kendimi yan yana geldiğim zaman sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyordum veya çok büyük çağlayan bir suyun. Çünkü size sıçramaması size bulaşmaması mümkün değil. Oradan gelen o bilginin, o sevginin, o insanlığın... ve ne mutlu ki buradaki bir sürü insan o suya girmiş, o suyla tanışmış ve oradan faydalanabilmişler ki benden çok daha fazla. Biraz önce konuşan hem arkadaşlarımdan hem de insanlardan duyduğumuz gecenin bir vakti mesela arardı bizi. Ali ile ilgili bir şey söylerdi. 'Şunu yapın, şöyle yapın, böyle olsun' diye ve şimdi Bergüzar hatırlattı 'merhaba, nasılsın' demezdi. Direkt konuya girerdi. Çünkü o sırada düşünmüş olurdu bir süredir. ve onun heyecanı ile arardı. ve bu gerçekten o sırada sizin düşündüğünüz, çözmek istediğiniz bir soruna cevap bulurdu. İş sırasında da bu böyleydi. Ne mutlu onunla çalışmış olanlara ne mutlu onunla yaşamış olanlara sizlere. Allah kolaylık versin hepimize. Çünkü telefonun ucunda değil artık" ifadelerini kullandı.

"BEN ONA HAYRAN BÜYÜDÜM"

Oyuncu Aliye Uzunatağan, "Ben onu gülerek, onu severek, ona hayran büyüdüm. Ayla abla tam bir sanatçıydı. Ayla abla bilime inanırdı TAL'i (Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Derneği), bu yüzden kurmuşlardı Beklan abi ile. Ben TAL'da bir süre onlarla çalıştım. Manyetik alan açmayı oyunculukta TAL'da öğrendim. Bana ölümden korkmamayı ayla abla öğretti. Ölüm uyku. 'Bak Shakespeare kaç çağlar öncesinde söylemiş Hamlet'e' derdi bana hep. ve sonra büyüdüm. Sonra birlikte dizilerde oynadık. Sahnelerde oynadık. Sonra arkadaş olduk. Kadınca konuları konuşmaya başladık onunla. O kadar kural tanımaz, o kadar özgür bir ruhtu ki. İyi oyuncu olmak için insanın önce kendisiyle bir mücadele vermesini ve egolarını yok etmesini söylerdi hep" şeklinde konuştu.

"BURASI ONUN EVİYDİ GERÇEKTEN"

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan ise, "Hayatım boyunca 'ay ne güzel Ayla Algan'ın kızısın' dediler bana. Ben de 'çok teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun' dedim. Gerçekten öyle. Çok güzel bir şey ama aynı zamanda da gerçekten çok zor. Neden; benim hiç kardeşim yok, öz kardeşim yok. Ama milyonlarca kardeşim var. Onlar da seyirciler çünkü ben annemi hep paylaşmak zorunda kaldım. Her zaman. Almanya'daki işçiler, Almanya'daki çocuklar ile, onlar dedi Türk tiyatrosunu görsünler. Oyun seyretsinler. Sergi yapalım onlara. Burası onun eviydi gerçekten. Evleri de tiyatroydu. Yarısı tiyatro yarısı evdi diyebiliriz. İnşallah onun yolundan gidebildiğimiz kadar ne kadarını aldıysak biz de onun aktarıcısı, geçiricisi, aktarıcısı olabiliriz. Kendimizde saklamadan onu yayabiliriz olabildiği kadar. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Usta Oyuncu Ayla Algan İçin Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika


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