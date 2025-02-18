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OYUNCU Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini canlandıran usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında, "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef…Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya 10 Ocak 1948 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olan Emin Gümüşkaya, ilk oyunculuk deneyimini 1985 senesinde Bay Alkolü Takdimimdir isimli dizi ile gerçekleştirdi. Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde ve televizyon projelerinde yer alan Emin Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. Kariyeri boyunca 56'dan fazla dizi ve filmde rol aldı.