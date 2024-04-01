Usta Oyuncu Savaş Dinçel\'in 82. Doğum Günü ve Baba Sahne\'nin 7. Yaşı Kutlandı

17 yıl önce vefat eden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 82. doğum günü ve oyuncu Şevket Çoruh'un 2017'de kurduğu Baba Sahne'nin 7. yaşı kutlandı.
Baba Sahne'de yapılan programa Dinçel'in eski öğrencileri, torunu ve sevenleri de katıldı. Programda ayrıca bu yıl 15. kez düzenlenen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından belirlenen "Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri" verildi.
Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'ın sunuculuğunu üstlendiği programda Hakan Tabakan "En İyi Yazar", Volkan Sarıöz "En İyi Yönetmen", Senan Kara Tutumluer "En İyi Kadın Oyuncu", Serkan Keskin "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.
Oyuncu Senan Kara Tutumluer, konuşmasında Dinçel ile aynı sahneyi paylaşma imkanı bulduğunu ve bunun kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Tutumluer, Savaş Dinçel gibi sanatçıların kolay yetişmediğini belirterek, "Bence onun gibi sanatçılar ölmüyor. Hala onun karikatürlerine gülümseyebiliyoruz. Hala onun oyunlarını oynayabiliyoruz. Hala bize rehberlik eden dünya görüşüyle, kendimize bir yol bulabiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız." dedi.
"En İyi Yazar" dalında ödülün sahibi olan Hakan Tabakan'a ödülünü vermek üzere sahneye çıkan oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk da şunları kaydetti:
"Savaş Dinçel buradaki herkes gibi benim de çok sevdiğim çok değerli bir sanatçı. Kendisi ve Müjdat Gezen ile yıllar önce 'Güldürü Üretim Merkezi' diye bir yer kurmuştuk. O sırada Savaş bildiğiniz gibi çok iyi bir karikatüristti, politik esprileriyle ve karikatürleriyle bizi her zaman mutlu eden, mizah yapan çok değerli bir dostumuzdu. O dönemde birlikte çalıştığımız için son derece mutluyum. Kendisini sevgiyle ve saygıyla anıyorum."
Programa katılanlar arasından Mustafa Alabora da Dinçel ile anılarından bahsederek, Dinçel'in çok konuştuğunu, kendisine çok konuştuğu söylendiğinde ise "Ben çok konuşmuyorum, kendime saygımdan lafımı kesemiyorum." dediğini ifade etti.
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