Usta Saat Tamircisi Zamanla Yarışıyor

Aksaray'da 35 yıldır saat tamirciliği yapan Murat Sarıdağ, artık bulunması dahi zor küçük parçalardan oluşan mekanizmaları büyük bir ustalıkla onararak kurmalı saatleri yeniden çalışır hale getiriyor.

İlkokul yıllarında babasının yanında tezgah başına geçen 47 yaşındaki Sarıdağ, milimetrik çarklardan, hassas zembereklerden ve onlarca minik parçadan oluşan kurmalı saatlerin tamirindeki ustalığıyla zamana adeta meydan okuyor.

Yarım asırlık mekanik saatleri ustalıkla yeniden çalışır hale getiren Sarıdağ, ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istiyor.

"Eski sistem saatlerde derin bir zanaat yatıyor"

Sarıdağ, AA muhabirine, çocuk yaşlarda başladığı mesleğin zamanla kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır tezgah başından ayrılmadığını anlatan Sarıdağ, "Okuma hevesim vardı ancak babam tamirci olunca beni yanına aldı. İşi öğrendim, zamanla usta oldum. Ancak yeni nesilde saat tamirciliğine ilgi gösteren kalmadı." dedi.

Sarıdağ, işinin ince işçilik gerektirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mekanik saat tamiri büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Günümüzdeki pilli saatlerde işlem hızlıca tamamlanır. Ancak eski sistem saatlerde derin bir zanaat yatıyor. Otomatik ve kurmalı saatlerin iç mekanizmasında çok sayıda küçük parça bulunuyor. Eski saatlerin tamiri gerçekten çok zor. Saatin içinde irili ufaklı onlarca parça var, bunları söküp takmak ciddi bir ustalık istiyor. Piyasada artık eski saatleri de bunların yedek parçalarını da bulmak çok güçleşti. Bazen yarım asırlık köstekli saatler geliyor. Eski usta olmamızın verdiği sorumlulukla mücadele edip o saati bir şekilde çalışır hale getiriyoruz."

Kendisinden sonra mesleği sürdürecek çırak veya yetişen usta olmamasının üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Sarıdağ, mesleğinin yaşatılması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.