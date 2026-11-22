Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ta birbirlerine komşu iki ayrı devlet olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz, KKTC'yi daha ileriye taşımak." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, UBP'nin 6 Aralık seçimleri dolayısıyla düzenlediği "Girne Vizyon Lansmanı" programındaki konuşmasında, Kıbrıs'ta iki devlet olduğu gerçeğini herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, hiçbir zaman kendi kurdukları devletten vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Federasyon" temelli çözüm isteklerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisini (CTP) "KKTC'ye inanmamak" ile eleştiren Başbakan Üstel, Kıbrıs'ta birbirine komşu iki devlet olduğuna işaret etti.

Üstel, "Hedefimiz, KKTC'yi daha ileriye taşımak. Ülkemiz için onlar konuşuyor, bizler proje üretiyoruz. Federasyon rüyası görenlere bu salondakiler izin vermeyecek. Bizler buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstel, 1955'ten 1974'e kadar Kıbrıslı Türkler olarak, Rum baskısı ve zulmü altında dahi Türk bayrağını yere düşürmediklerini kaydederek, hem ana vatan Türkiye'nin hem de KKTC'nin bayraklarının sonsuza kadar dalgalanması için mücadele edeceklerine dikkati çekti.