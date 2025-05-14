Usulsüz Çakar Lamba Kullanımına 138 Bin Ceza

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan araç sürücüsü ve otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

İlçe trafik ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan sürücüsü H.S'ye ve otomobilin ruhsat sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konularak, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.