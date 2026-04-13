Uysal'dan Cindoruk'a Veda

13.04.2026 13:14
Demokrat Parti Başkanı Uysal, Cindoruk'un cenazesinde demokrasi mücadelesini vurguladı.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde yaptığı açıklamada, "Her zaman Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, korkusuzca yaşama hürriyetinin teminat altına alınmasının mücadelesini verdi. Kendine has zekası, bilgisi, çok ince sözleriyle, Türkçe'yi kullanma kabiliyetiyle siyasi hafızamızda önemli yerler edinecektir" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir devrin son lider kadrosunda genel başkanlık yapmış kıymetli bir büyüğümüzdü. Hüsamettin Bey'in siyasi müktesebatı, darağacının gölgesinde demokrasiyi, hukuku savunarak başlamış, onu siyasi hayatında devam ettirmiş. Yasaklı dönemlerle beraber, yasakların bitmesi için büyük mücadeleler verdiler. Doğru Yol ve Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde genel başkan olarak bir vazife gördü. Her zaman Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, korkusuzca yaşama hürriyetinin teminat altına alınmasının mücadelesini verdi" ifadesini kullandı.

Uysal, şunları kaydetti:

"Kendine has zekası, bilgisi, çok ince sözleriyle, Türkçe'yi kullanma kabiliyetiyle siyasi hafızamızda önemli yerler edinecektir. Ben tabii son Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nda genel başkan yardımcısı olarak beraber çalışma imkanı bulduk. Son olarak Ayvalık'ta ziyaret etmiştim. Ama yakın dönemde sağlık problemleri dolayısıyla çok görüşme imkanımız olmadı. Hüsamettin Bey, tarihin içerisinde pek çok hatıralar, bugünün siyasi atmosferinde hatların sınırlarının belli olduğu değil, herkesin bir paltonun altından çıktığı bir dönem yaşanmıştı. O dönemin içerisinde pek çok şahitlikleri var. Sadece siyasi hayatı değil, entelektüel hayatında çok güzel anekdotlar var."

Kaynak: ANKA

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
