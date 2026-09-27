Uysal, Fon Krizi\'nde 500 bin yatırımcının değil 86 milyonun zarar gördüğünü belirtti

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu krizden sadece bu fonlara yatırım yapan 500 bine yakın vatandaş değil 86 milyon tüm Türkiye zarar gördü. Sadece bu yağmayı yapanları, susanları, koruyanları yargılamak yetmez beraberinde asıl yapılması gereken Fon Krizi gibi sistematik hataları veren Soygun Düzeni'ni sorgulamaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti bilinçli, sistematik bir akılla her sahada Kravatlı Soygun (kitabına uydurulmuş)'a muhatap. Fon Krizi diye ortalığa saçılan hadise 23 yıldır Anayasası, kanunları, kurumları bilinçli bir yıkım mühendisliği projesi neticesinde erozyona uğratılan, tarumar edilen bir ülkede oluşturulan kişi devleti ve ahbap-çavuş düzeninden dışa vuran çürümelerden biri. Bu krizden sadece bu fonlara yatırım yapan 500 bine yakın vatandaş değil 86 milyon tüm Türkiye zarar gördü. Sadece bu yağmayı yapanları, susanları, koruyanları yargılamak yetmez beraberinde asıl yapılması gereken Fon Krizi gibi sistematik hataları veren Soygun Düzeni'ni sorgulamaktır."