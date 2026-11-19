(ANTALYA) - Antalya'da devam eden COP31'de, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizinin etkilerine uyumunu destekleyen Uyum Fonu'na yönelik yeni finansman taahhütleri 50,2 milyon dolara ulaştı. Beş ülke ve bir bölgesel yönetim yeni katkı taahhüdünde bulunurken, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya hala yeni taahhüt açıklamadı. Fonun finansman bekleyen aktif proje portföyü ise yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaştı.

Uyum Fonu'nun internet ssitesinde yer alan son verilere göre İspanya 27,8 milyon dolar, Almanya 11,1 milyon dolar, İrlanda 6,7 milyon dolar, Belçika'nın Brüksel Bölgesi 3,2 milyon dolar, Portekiz 1,1 milyon dolar ve Estonya 334 bin dolar tutarında yeni finansman taahhüdünde bulundu. Böylece açıklanan toplam taahhüt yaklaşık 50,2 milyon dolar oldu.

Uyum Fonu, iklim değişikliğinden zarar gören yoksul ve gelişmekte olan ülkelere yardım için kullanılıyor. Söz konusu ülkelerin fona sunduğu projelerin toplam finansman ihtiyacı 2,4 milyar dolara ulaştı. Yeni taahhütler ise söz konusu finansman ihtiyacının yalnızca yüzde 2,1'ine karşılık geliyor.

BİR SAVAŞ UÇAĞININ MALIYETİNİN YARISINDAN AZ

COP31 kapsamında İklim Eylem Ağı (Climate Action Network-CAN) tarafından hazırlanan ve sivil toplum kuruluşlarının iklim müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerini içeren ECO bülteninin bugünkü sayısında, açıklanan taahhütlerin yetersizliği dikkati çekici bir karşılaştırmayla ele alındı.

Bültende, 50,2 milyon dolarlık toplam taahhüdün, 121,4 milyon dolar maliyeti olduğu belirtilen tek bir F-35 Lightning savaş uçağının fiyatının yarısından bile az olduğu vurgulandı.

ECO bülteninde, gelişmiş ülkelerin Uyum Fonu'na yönelik taahhütleri eleştirilerek, "Uyum finansmanı taahhütleri tam bir hakaret. Gelişmiş ülkeler Antalya'ya Uyum Fonu için yalnızca 50 milyon dolar getirdi" ifadelerine yer verildi. Bültende, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sağlanan uyum finansmanının 2035'ten çok önce yıllık en az 120 milyar dolara çıkarılması için açık bir plan hazırlanması çağrısında bulunuldu.

İKLİM FİNANSMANI MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAZLIK

Öte yandan COP31 Başkanlığı, iklim finansmanı müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlıkları aşmak amacıyla dün heyet başkanlarını bir araya getirdi. İklim finansmanına ilişkin müzakerelerde de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelerin iklim finansmanı sağlama yükümlülükleriyle ilgili görüşmelerin, küresel yatırımların iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik müzakerelerden ayrı yürütülmesini istedi. Anlaşmazlıklar nedeniyle final müzakerelerin haftasonuna sarkabileceği belirtiliyor.

Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda ise iki konunun birlikte ilerlemesini savundu. Türkiye'nin yürüttüğü COP31 Başkanlığı, 18 Kasım'da yapılan görüşmelerin ardından iki gündem için ayrı müzakere metinleri hazırlanacağını bildirdi.