Uyuşturucu Bağımlılarından İbretlik Mücadele Hikayeleri - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlılarından İbretlik Mücadele Hikayeleri

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde uyuşturucuyu bırakmak için yardım alan gençlerin hikayeleri paylaşıldı. Eski bağımlı genç kız, küçük yaşta uyuşturucuyla tanıştığını ve şimdi geçmişini sildiğini söyledi. Bir oğlunu uyuşturucu sebebiyle kaybeden anne ise diğer oğlunu yaşaması için kendi elleriyle cezaevine teslim ettiğini anlattı. Uyuşturucu kullanımının artmasıyla birlikte toplumun maliyeti yüksek hastalıklardan biri haline geldiği belirtildi. Uyuşturucu bağımlılarından biri olan genç kız, bırakma sürecinin zor olduğunu ancak başarabildiğini ve şimdi uyuşturucuya karşı savaş açtığını ifade etti. Diğer bir bağımlı ise 6 yıl boyunca Metamfetamin kullandığını ancak 14 gündür temiz olduğunu ve hayata tutunduğunu söyledi.

27.06.2024 18:29
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Bağımlılardan ibretlik mücadele hikayeleri

"13 yaşında daha adını bile bilmiyorken uyuşturucuya başladım. Şimdi geçmişimi sildim"

"14 gündür kendi kanımla hayata tutunuyorum"

Oğlunu uyuşturucudan kaybeden anne:

"Bir oğlumu kaybettim, diğerini yaşasın diye kendi elimle cezaevine gönderdim"

ANTALYA - Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde uyuşturucuyu bırakmak için yardım alan gençler konuştu. Küçük yaşta uyuşturucu ile tanıştığını belirten eski bağımlı genç kız: "Uyuşturucuya 13 yaşında daha adını bile bilmiyorken başladım. Şimdi herkesi, geçmişimi sildim" dedi. Uyuşturucu sebebiyle bir oğlu kaybeen anne ise diğer oğlunu yaşaması için kendi elleriyle cezaevine teslim ettiğini anlattı.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle uyuşturucu batağında yakınlarını kaybedenler ve madde kullanımını bırakarak temiz bir hayata merhaba diyen gençlerin de aralarında bulunduğu dernek ve STK'lar yürüyüş düzenledi. 'Uyuşturucu gençliğin katilidir' ve 'Benim çocuğum içmez deme' pankartları açan grup, düdük çalarak yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Saat Kulesi önünde toplandı. Eski bir madde bağımlısı olduğunu ve şu anda madde kullanan gençlere yardım etmeye çalıştığını belirten Abdurrahman Bolat, "Madde bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Sadece kullanılan maddenin ortaya çıkardığı yan etkiler değil, yol açtığı sosyal sorunlar ve fiziksel hastalıklar ele alındığında, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Ne yazık ki uyuşturucu bağımlılığı gittikçe artmaktadır" dedi.

'Çok çektik, hala çekiyoruz'

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle bir oğlunu kaybettiğini söyleyen Şevkiye Güneş isimli anne "Oğlum çok istekliydi bırakmaya, bir süre bıraktı ama tekrar başladı. Yıllar boyuncu ilaçlar, antidepresanlar, uyuşturucu derken bir sabah kalktım oğlumu kaybettim. Şu anda bir oğlum kara toprakta, bir oğlumu da uyuşturucu yüzünden kendi elimde cezaevine attırdım. Sokakta ölmesin, nefes alsın, yaşasın diye. Eskiden geçici bir ülkeydik, şimdi içici olduk. Günde 4-5 genç uyuşturucudan ölüyor. Ama maalesef insanlarımız sağı, dilsiz olmuş. Bir tek bana değil, her an her yerde birisinin kapısını çalabilir. Çok çektik, hala da çekiyoruz, ciğerim yanıyor" ifadelerini kullandı.

Adını bile bilmiyorken uyuşturucuyla tanıştı

18 yaşında olduğunu ve 13 yaşında bir arkadaşı tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını, aldığı yardım sayesinde yaklaşık 2 aydır kullanmadığını Rabia Aktaş ise, "13 Yaşında başladım, şu anda 18 yaşındayım, Bu sene bırakma yoluna girdim. Uyuşturucu gerçekten gençliği, çocukluğu her şeyi bitiriyor. Bırakana kadar çok şey çekiyorsun. Başarmak çok önemli tabi, ama başarana kadar yanında bir destekçi olması lazım. Uyuşturucuya 13 yaşında daha çocukken, adını bile bilmiyorken bir arkadaşım ile başladım, 18 yaşıma kadar içtim" şeklinde konuştu.

'Tüm herkesi ve geçmişimi sildim'

Uyuşturucuyu bırakma sürecini anlatan genç kız, "Bırakma süreci başlamaktan daha zor. Bırakamıyorsun, çok emek sarf ediyorsun, gelgitlerin oluyor. Ama en sonunda başarabiliyorsun. Herkesin kendi iradesine kalmış bir şey, şu anda uyuşturucuya karşı savaş açmış durumdayım. Çok pişmanım, şimdiki aklım olsa 13 yaşında, ne o arkadaşlarımla görüşürdüm, ne de başlardım. Tüm herkesi, geçmişimi sildim. Tüm konuştuğum arkadaşlarımı, arkadaş sandıklarımı, herkesi sildim. Uyuşturucu kullananlara çok üzülüyorum. Gerçekten farkında değiller, ne kullandıklarının, ne yaptıklarının, gün geçtikçe ölüme gittiklerinin farkında değiller" şeklinde konuştu.

'Hayata tutunuyorum'

6 yıl Metamfetamin kullandığını ve 14 gündür uyuşturucuyu bırakmak için yardım aldığını belirten Orhan Dağ'da, "Bir 'Met' kullanıcısıyım ne yazık ki, 6 seneden bu yana hayatımı çalan, ömrümü çalan bir bağımlı olarak. Bu süreçte 3 yaşında bir kızım var. 3 yaşına kadar nasıl geldiğini, nerede büyüdüğünü gözümle görüp, beynimle algılayamadığım bir süreç geçirdim. Aslında Met'i bırakmak gibi bir düşüncem yoktu. Abdurrahman ve Deniz gibi arkadaşlarla tanışana kadar. Bir gün evde otururken, kendimin neden, niçin yaptığımı ve neler kaybettiğimin farkına varır gibi oldum. 14 gündür temizim. 14 gündür kendi kanımla hayata tutunuyorum. Yeni bıraktım. Met bir pişmanlık değil, bir bağımlılıktır. Bırakmakta bizim elimizdedir" dedi.

Kaynak: İHA

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