Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup Gönüllü Olacak - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup Gönüllü Olacak

17.07.2026 11:16
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M.Ç, 22 yıllık uyuşturucu bağımlılığından YEDAM ile kurtularak gönüllü olmayı hedefliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 22 yıldır kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtulan M.Ç, Yeşilay gönüllüsü olmayı hedefliyor.

İlçede ekskavatör operatörlüğü yapan 43 yaşındaki M.Ç, 2004 yılında arkadaş çevresi aracılığıyla uyuşturucuyla tanıştı. 22 yıl boyunca farklı tür sentetik uyuşturucular kullanan ve bağımlılıktan kurtulmak için birçok kez şehir değiştiren M.Ç, buralarda da madde kullanmaya başlayınca Pazaryeri ilçesine döndü.

Bu alışkanlığından dolayı zaman zaman kolluk güçlerince gözaltına alınan M.Ç, son olarak Ekim 2025'te, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce YEDAM'a yönlendirildi.

İlk zamanlar haftada 2 kez YEDAM'a gelip burada uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiren M.Ç, Kasım 2025'te uyuşturucu kullanmayı tamamen bıraktı.

Yaklaşık 8 aydır uyuşturucudan uzak yaşam süren M.Ç, halen haftada 1 kez YEDAM'a gelmeyi sürdürüyor. M.Ç, YEDAM'daki sürecinin tamamlanmasının ardından Yeşilay gönüllüsü olup ömrünü bağımlılıkla mücadeleye adamayı hedefliyor.

"YEDAM'da değer gördüğümü hissettim"

Evli ve 2 çocuk babası M.Ç, AA muhabirine, YEDAM'a yönlendirildiğinde çekinceler duyduğunu söyledi.

Burada kötü muameleyle karşılaşacağını düşündüğünü anlatan M.Ç, "Kapıya geldiğimde güvenlik görevlisi 'Beyefendi, hoş geldiniz' dedi. Daha burada bir sıcaklık duydum. YEDAM'da değer gördüğümü hissettim. Uzmanlarla da tanışınca bu duygum arttı. Bu da ihtiyacım olan şeymiş. Bu değer duygusunu hissettiğim için de buraya devam etmeye başladım." diye konuştu.

Destek aldığı ilk zamanlar uyuşturucuya olan zaafının sürdüğünü, zamanla bu duygudan kurtulduğunu belirten M.Ç, "Bir süre sonra şu anki halime geldim. Artık, uyuşturucu benim için bir düşman. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

"İnsanların güvenini kaybettim"

Uyuşturucu kullandığı dönemlerde çevresinin kendisinden uzaklaştığını, zamanla etrafında neredeyse bağımlılardan başkasının kalmadığını ifade eden M.Ç, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kullananların 'Sadece ben ve haz' diye bir düşüncesi var. Bunu elde edebilmek adına onurunu, gururunu kenara atabiliyorlar. Uyuşturucuya başlamadan önce güvenilir birisiydim. Önce insanların güvenini kaybettim. Ailem bile mecbur kalınca benimle vakit geçiriyordu. Uyuşturucu nedeniyle maddi zorluklar da çektim. Sermayemi ve iş çevremi zamanla yitirdim. Rakiplerime işçi olmak zorunda kaldım. Uyuşturucuya devam eden kişi, kendisinin doğru yaptığını zannediyor. Hazza ulaşmak için uyguladığı yöntemler aslında normal yaşantıda çok aşağılık şeyler."

"Bırakırsanız her şey güzel olacak"

M.Ç, uyuşturucudan uzak durduğundan bu yana hayatında iyi yönde pek çok değişim yaşadığının altını çizdi.

Bu duruma ilişkin örnekler veren M.Ç, şöyle konuştu:

"Artık, koku ve tat alabiliyorum. Zihnim çok daha berrak. Ailemle ilişkimin iyileşmesi ve çevremin yeniden bana güvenmeye başlaması beni çok mutlu ediyor. Buradaki sürecim tamamlandıktan sonra YEDAM gönüllüsü olup bağımlılıkla mücadeleye devam etmek istiyorum. Madde etkisindeyken 'İleride her şey güzel olacak' deniyor. Ben o arkadaşlara diyorum ki, 'Bırakırsanız her şey güzel olacak.'"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup Gönüllü Olacak - Son Dakika

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