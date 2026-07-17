Uyuşturucu Davasında 16 Yıl Hapis ve Beraat

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 16 yıl 3 ay hapis cezası, diğerine beraat verildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık E.K, tutuksuz sanık Y.S. ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren sanık E.K, "Cahilliğime geldi, çok kötü kullanıldım. Ortada bir suç var ancak ben bu suçu ne bilerek ne de isteyerek işledim. Ben suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Y.S. ise savunmasında, "Korsan taksicilik yapıyordum. E.K'yi de masrafları ortak karşılayalım diye aracıma aldım. Korsan taksicilik yaptığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğerinin ise beraatine karar verdi.

Olay

Kastamonu'da 21 Ağustos 2025'te alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatılarak Kastamonu-Ilgaz Tüneli girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 968 sentetik ecza hapı, 350 gram uyuşturucu ham madde ve 1 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerden Y.S, daha sonra adli süreç devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.