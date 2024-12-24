Uyuşturucu Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu kullanmaktan 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'i belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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