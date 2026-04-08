Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı

08.04.2026 09:16
Marmaraereğlisi, Kapaklı ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı - Son Dakika
