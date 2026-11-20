Uyuşturucu operasyonlarında 33 ilde 254 şüpheli yakalandı, 159 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 33 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı, 159'u tutuklandı ve 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: 33 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 159'u tutuklandı. 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: DHA
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