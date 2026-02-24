Uyuşturucu Operasyonlarında 958 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonlarında 958 Kilogram Ele Geçirildi

24.02.2026 11:05
75 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 888 şüpheli tutuklandı, 958 kg uyuşturucu maddesi bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 888 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda, 1699 şüpheli yakalandı, bunlardan 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yapılan aramalarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz amansız ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kesintisiz olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonlarında 958 Kilogram Ele Geçirildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonlarında 958 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
