Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
24.06.2026 02:15
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Bilecik'te yapılan operasyonda 1 kişi uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarında şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, zanlının üzerinden muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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