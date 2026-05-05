Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'in Kınık ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 15,8 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.Y. (38) ile G.Y. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.