Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköpü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir aracı durduran polis ekipleri araçtaki 4 kişinin üstünde ve araçta arama yaptı.

Aramada sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.