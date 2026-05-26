Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde 5 bin 200 uyuşturucu hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G'nin Cebike Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.
Adreste 5 bin 200 uyuşturucu hap, 1500 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Hap ve Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?